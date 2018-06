Roma, 6 giu. - "I mercati e lo spread non devono essere il termometro con cui misurare ogni mossa del Governo. Però sicuramente in questa occasione segnalano una preoccupazione condivisa. Il premier Conte chiarisca come vuole finanziare il suo libro dei sogni". Così il senatore del Pd Gianni Pittella, capogruppo della Commissione Speciale, commenta lo spread che torna a salire". È quanto dichiara il senatore del Pd Gianni Pittella, capogruppo Commissione Speciale a Palazzo Madama.