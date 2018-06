De Petris-Pittella: giù le mani da Commissione diritti umani

Roma, 6 giu. - "Il Senato ha da sempre mostrato particolare sensibilità e attenzione verso il tema dei diritti umani attraverso la costituzione di organi di tutela come il Comitato contro la pena di morte istituito nella XIII Legislatura e le Commissioni straordinarie per i diritti umani dalla XIV alla XVII Legislatura che hanno, di volta in vota, integrato l`operato degli organismi precedenti attraverso il contributo della società civile, delle associazioni, delle organizzazioni non governative e di numerosi esperti. Per tanto auspichiamo che anche in questa legislatura si dia il via libera in tempi rapidi alla Commissione il cui percorso, ci auguriamo, non sia influenzato da orientamenti palesati da alcuni ministri del Governo". Così la senatrice Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto a Palazzo Madama e tra le prime firmatarie della mozione per costituire la Commissione Diritti Umani al Senato, commentando la notizia di un possibile boicottaggio della stessa raccontato su Articolo 21.

"Sarebbe una follia non istituire la Commissione speciale per i diritti umani come avrebbe in mente qualche esponente della Lega - aggiunge il senatore del Partito democratico Gianni Pittella, già vice presidente del Parlamento Europeo - Un Parlamento che si rispetti fa della tutela delle persone e della difesa dei loro diritti in ogni angolo del mondo, una sua priorità assoluta. È ciò che ha fatto il Parlamento italiano nel passato, è ciò che fa il Parlamento europeo. L`imbarbarimento della democrazia italiana che è nel DNA della Lega si esprime anche con questi propositi malsani che noi del PD contestiamo con ogni forza".