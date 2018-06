L'ex M5s Vitiello(Misto-Maie)vota fiducia:contratto mantiene patto

Roma, 6 giu. - "Prendo la parola a nome della componente cui appartengo per rappresentare la coerenza della missione politica intrapresa da tutti noi sin dal giorno in cui abbiamo accettato la candidatura offerta dal Movimento: la nostra scelta è stata motivata dalla profonda convinzione che la politica tradizionale di questi ultimi anni ha fallito e che occorreva - e occorre - rimettere al centro di ogni programma le esigenze e i problemi concreti di tutti i cittadini e non gli interessi del singolo". Così Catello Vitiello deputato del gruppo Misto-Maie, eletto con il M5s, durante il suo intervento nell'aula della Camera dei Deputati in discussione generale per la fiducia al Governo.

"Il programma del Movimento 5 Stelle, certamente non perfetto ed esaustivo, ha reso il cittadino nuovamente protagonista della prospettiva di governo: una sfida resa semplice dalla voglia di riscatto di un Paese tradito, di elettori delusi che non osavano più riconoscersi nei partiti tradizionali. Noi del MAIE vogliamo credere alle premesse di questo Governo, non perché ci sentiamo 'responsabili' nell`accezione negativa del termine, bensì perché siamo orgogliosamente responsabili nei confronti del nostro elettorato e del nostro territorio, dove abbiamo avuto un giusto e generoso riscontro personale per aver portato avanti una proposta politica di vero cambiamento. Crediamo che il contratto di governo, pur con doverosi aggiustamenti, che nel corso della legislatura e della dialettica politica interverranno, mantenga fede al patto di cambiamento stretto coi cittadini durante la scorsa campagna elettorale. Per questo Le daremo la nostra fiducia".