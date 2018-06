M.O., Presidente ceco si scaglia contro "ex comunista" Mogherini

Roma, 6 giu. - Il presidente della Repubblica ceca, Milos Zeman, si scaglia contro la "ex comunista Federica Mogherini", criticando l`Alto rappresentante Ue di aver sostenuto la condanna unitaria della Ue contro lo spostamento dell'ambasciata americana a Gerusalemme.

"Solo tre stati della Unione europea, fra cui la Repubblica ceca, hanno impedito che venisse approvata la proposta della ex comunista signora Mogherini" ha tuonato Zeman, intervenendo a una cena di gala dell`Aipac, American Israel Public Affairs Committee, svoltasi presso la Sala spagnola del Castello di Praga. L`Aipac è un gruppo di pressione americano noto in primo luogo per il forte sostegno allo Stato di Israele e un ampio servizio sull`evento è stato trasmesso dalla Ceska televize, la tv pubblica ceca.

Zeman, il quale ha parlato della "codardia e della inadeguatezza di certa gente in Ue", ha paragonato la politica della Mogherini all`appeasement sostenuto dalla comunità internazionale nei confronti della Germania nazista prima della Seconda guerra mondiale, nella illusoria speranza di fermare Hitler.

Il capo dello stato della Repubblica ceca, nel suo intervento, ha nuovamente chiesto lo spostamento da Tel Aviv a Gerusalemme anche della Ambasciata ceca, compiacendosi "del primo passo già compiuto in questa direzione", vale a dire la recente istituzione di un consolato onorario nella capitale dello Stato di Israele.