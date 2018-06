Bonino(PiùEuropa):M5s fonda sua unità su un progetto eversivio

Roma, 6 giu. - "Sicuramente è un movimento fatto di molte cose e di molte aspirazioni, però è unito in un progetto che io non esito a definire eversivo. Nel senso che una delle cose su cui insistono molto è la disciplina dei parlamentari quindi il mutamento dell'articolo 67. E cioè il controllo sui parlamentari e il fatto che non rappresenterebbero più la nazione ma il partito. E questo è un controllo che mi preoccupa molto". Lo ha dichiarato l'ex ministro Emma Bonino, senatrice e fondatrice del Movimento +Europa parlando a Radio Anch'io su Radio1 Rai.