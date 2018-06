Misiani (Pd): Conte non dà cifre e coperture e lo spread sale

Roma, 6 giu. - "Stamattina le agenzie ci informano che lo spread tra Btp e Bund torna a salire con una impennata che tocca i 247 punti. E' del tutto evidente che oggi i mercati si interrogano sul programma di governo giallo-verde e forse non gradiscono la vaghezza del 'contratto' illustrato ieri da Conte. Se il neopremier avesse dato qualche cifra in più e offerto qualche dettaglio maggiore sulle coperture finanziarie alle misure che si vogliono adottare forse oggi non avremmo avuto la notizia dell'aumento dello spread. Ma, probabilmente, questo non era possibile: il 'contratto' è un insieme di promesse irrealizzabili che economicamente e finanziariamente non sta in piedi". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore del Pd Antonio Misiani, commentando la notizia della risalita dello spread di stamani.