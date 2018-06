Miceli(Pd):Conte chiarisca su conflitto interessi M5s-Casaleggio

Roma, 6 giu. - "Conte usi la sua 'replica' per chiarire cosa intende fare sul conflitto d'interessi che investe il suo Governo a 5 Stelle e Davide Casaleggio. In democrazia un Governo deve essere libero e giudicato per quello che fa. Gran parte dell'esecutivo Conte, invece, si presenta come diretta emanazione di un soggetto non politico, attivo nel campo economico, del quale non si conoscono partner commerciali, presenti e passati. Serve un grande operazione verità: Conte annunci in aula il modo in cui costringerà Davide Casaleggio a pubblicare l'elenco dei suoi clienti, presenti e passati. Se non lo farà ogni misura varata dal suo governo e votata dalla sua maggioranza puzzerà di conflitto di interessi". Lo ha affermato in una dichiarazione il deputato del Pd Carmelo Miceli.