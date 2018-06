Occhiuto: da Conte zero soluzioni, da Fi opposizione nel merito

Roma, 6 giu. - "Forza Italia farà un'opposizione di merito. Voteremo i provvedimenti che saranno conformi con quelli contenuti nel programma del centrodestra e saremo fortemente contrari ai provvedimenti figli delle faziosità del M5S". Lo ha detto Roberto Occhiuto, vice presidente vicario del gruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione generale sulla fiducia al governo Conte, assicurando che "seppure opposizione intransigente, Forza Italia sarà leale nel sostenere provvedimenti che dovessero essere nell'interesse del Paese. Non siamo mai stati, né saremo, quelli del 'tanto peggio tanto meglio'. Da noi il governo non avrà attacchi scomposti, né offese gratuite. A differenza del M5S, noi rispettiamo le istituzioni anche quando le guidano gli altri".

"Nell'intervento del presidente Conte - ha aggiunto - avremmo voluto ascoltare qualcosa in più della recita del contratto, per altro molto dettagliata nelle parti del M5S ed evasiva per quelle della Lega. Avremmo voluto ascoltare soprattutto come si intendano realizzare le cose promesse, e invece niente, neanche sui provvedimenti urgenti come l'aumento dell'Iva. Insomma, tante declamazioni e zero soluzioni. Non daremo il voto di fiducia al governo - ha sottolineato Occhiuto - perché il contratto stipulato tra le due forze politiche è troppo sbilanciato sulle priorità del M5S. Nonostante il presidente Conte abbia fatto l'apologia del populismo, noi non ci fidiamo di quello del M5S. I populismi sono la risposta di pancia e non di testa, la risposta irrazionale alla rassegnazione e alla rabbia, sono soltanto un impulso degli elettori. E così come gli impulsi, i populismi sono destinati a finire presto. Noi - ha concluso - non siamo populisti, vorremmo essere in questi anni l'offerta politica di buon senso, ancorata nel centrodestra e alternativa al populismo inefficace del M5S. Questo è il compito che vogliamo assegnarci".