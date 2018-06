Mulè (Fi): cambiamento? No, drammatico peggioramento

Roma, 6 giu. - "Il contratto per il governo del cambiamento ci consegna la certezza della drammatica prospettiva del governo del peggioramento e dell'arretramento". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione generale sulla fiducia al governo Conte.

Nel discorso programmatico del presidente Conte "non c'è posto per la parola: infrastrutture", eppure "sono la leva di prosperità di qualsiasi Paese, sia esso in via di sviluppo, mediamente industrializzato o addirittura tra i sette grandi della terra. Nelle 24 pagine di comunicazioni, nei 26 titoli alla voce infrastrutture... zero tituli. Perché? La verità - ha aggiunto - è che su infrastrutture e grandi opere al governo e alla maggioranza tremano le gambe, sono terrorizzati, ondeggiate tra vuote dichiarazioni, spesso contraddittorie, e fughe nette dalla realtà. Governo e maggioranza stanno giocando con il futuro di migliaia di lavoratori, con il futuro dell'economia, con quello dell'Italia".

Al presidente Conte, Mulè riserva parole dure: "Vi siete battezzati come governo del cambiamento, e anche lei, non eletto in questo Parlamento e diretto erede della peggior tradizione nemica della volontà popolare, ha subito fatto sua questa definizione. Ma quella che le hanno messo sul capo non è una corona, somiglia a un cappello di Pinocchio, è un grande enorme infingimento", testimoniato - ha aggiunto sarcasticamente - dalla presenza nel discorso di Conte "di un filosofo americano che lei forse avrà conosciuto nei suoi viaggi, 'the Whatever', in Italia lo chiamiamo Cetto Laqualunque.