Fraccaro: con democrazia diretta parola al popolo su temi Camere

Roma, 6 giu. - "Quello che mi preme è che la volontà del popolo non venga messa in un cassetto come è successo per alcuni referendum o con le firme raccolte ai nostri primi V Day per le leggi di iniziativa popolare. Io sono per un cambiamento progressivo: non e' necessario concedere subito votazioni su qualsiasi materia. Da parte mia, in linea di massima, c'è la volonta' di far coincidere la libertà di azione tra il Parlamento e il popolo: non vedo perchè il popolo italiano non si possa esprimere su alcune materie su cui si può esprimere il Parlamento. Ovviamente l'importante eè creare un percorso che permetta una piena informazione prima di decidere". Lo ha affermato il ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento Roberto Fraccaro, intervuistato sulla delega alla democrazia per lui introdotta dal Governo Conte.

"Si pensa -ha argomentato Fraccaro- che il Movimento voglia sostituire la democrazia rappresentativa con la democrazia diretta. Ma noi vogliamo integrarla. Vogliamo che ci siano maggiori strumenti di partecipazione da parte dei cittadini. Abbiamo scritto nel contratto di governo i nostri obiettivi: leggi di iniziativa popolare a data certa, referendum abrogativi e propositivi senza quorum"-

Quanto al sospetto che la democrazia diretta possa essere uno strumento per esportare dal MoVimento all'amministrazione dello Stato l'ambito di azione della piattaforma Rousseau, "noi - ha assicurato il ministro- non vogliamo assolutamente importarla nello Stato. Rousseau è una piattaforma utilizzata per gestire le nostre attività interne. Diverso è considerare che esistono già strumenti informatici in grado di incentivare la partecipazione dei cittadini, come quelli già utilizzati a Madrid".