Flat tax da 2019? Castelli: programmazione la stabilirà il Def

Roma, 6 giu. - "Bagnai non è il Ministro dell'Economia. la programmazione di economia e finanza non è ancora stata fatta, la programmazione sarà attribuita al DEF. Io credo che per molti provvedimenti che ci stanno a cuore si potrà cominciare a fare dei pezzi molto seri a cominciare dal 2019". Lo ha dichiarato la parlamentare M5s Laura Castelli, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà su RaiTre, sulle affermazioni di Bagnai relativamente all'entrata in vigore della Flat tax per le famiglie solo a partire dal 2019.