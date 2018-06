Bossi: non so quanto reggerà il governo,la vedo dura

Roma, 6 giu. - "Il contratto che abbiamo siglato qualche problema ce lo porta. Sono questioni forse più tattiche che strategiche. Dopodichè non saprei dire davvero se reggerà. Però la vedo dura se sin da subito non si fanno azioni di vero cambiamento". Lo dice a Repubblica Umberto Bossi, a proposito del governo Lega-M5s.

Ai Cinque Stelle Bossi concede: "Diamogli una possibilità", ma chiarisce che quello in essere "penso sia un accordo di governo e non elettorale. Il centrodestra rimane il nostro perimetro naturale. Così come credo che Berlusconi non sia ancora fuori gioco".

"Se si vuole davvero cambiare - spiega - bisogna ricordare che la legge Tremonti, a suo tempo fatta per salvaguardare le casse dell'Inps, prevede che ogni anno l'aumento dell'età per la pensione di vecchiaia sia collegata all'aspettativa di vita e quindi ne vanno fermati gli effetti. Solo quest'anno sono 5 mesi in più di lavoro. Quindi è inutile dire 'stop Fornero' se prima non si interviene qui". Sul reddito di cittadinanza, Bossi afferma: "Io dico solo che non è possibile consegnare ai centri per l'impiego il controllo della legge perchè esistono solo sulla carta, sono praticamente morti, non funzionano. Prima del reddito va trovato uno strumento di controllo altrimenti si buttano via soldi e basta". Bossi quindi attacca il Sud: "Il Sud non è ancora convinto della necessità di un cambiamento reale. Che non si può ancora e solo chiedere e ricevere soldi dallo Stato centrale. I voti alla Lega, al sud, ci sono andati per altri motivi, non per questa volontà".