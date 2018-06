Migranti,Tajani(Fi):con la propaganda non si risolvono i problemi

Roma, 6 giu. - "Non è con le dichiarazioni che si risolve il problema dell'immigrazione. Un conto fare propaganda, un conto è risolvere i problemi. I problemi vanno risolti: un conto fare propaganda, un conto è risolvere i problemi perché se non lo si fa ci teniamo tutti i rifugiati che abbiamo e la situazione rischia di peggiorare. Non è con le dichiarazioni che si risolve il problema dell'immigrazione. Serve un piano Marshall per l'Africa dove nel 2050 ci saranno 2,5 miliardi di persone". Lo ha dichiarato il presidente Fi dell'Europarlamento Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, ai microfoni Radio anch'io

"Riguardo Dublino - ha commentato Tajani il fallimento del summit Ue sui migranti- già si sapeva come sarebbe andata a finire ieri. Italia, Malta, Grecia e Spagna già da qualche mese avevano detto che non avrebbero appoggiato la proposta della presidenza bulgara, perché è dannosa per i paesi del sud Europa. La proposta del Parlamento europeo invece coniuga fermezza e solidarietà".