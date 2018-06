Segre: rivedo l'osceno sospetto, Salvini è sempre lo stesso

Roma, 6 giu. - "Mi sono quasi emozionata più ieri di quando sono entrata per la prima volta al Senato". Lo ha affermato, fra l'altro, la senatrice a vita Liliana Segre, ospite a Circo Massimo su Radio Capital, all'indomani del trionfale intervento in aula a palazzo Madama sulla fiducia al governo Conte.

"Parlo in modo semplice e il mio ruolo, moralmente - ha sottolineato Conte- non è politico. Il presidente Mattarella mi ha voluta onorare come simbolo. Sono ancora qui, a testimoniare. È la mia missione per tutti quelli che non hanno potuto. Però sento intorno a me delle cose che ho già vissuto". Ad esempio, il trattamento riservato agli immigrati: "Sono stata una richiedente asilo, in Svizzera, e sono stata respinta", racconta la senatrice, reduce dell'Olocausto, "Eravamo dei clandestini, avevamo le carte false. Siamo stati in carcere. E poi siamo stati deportati. In questo iter c'era qualche cosa che a distanza di tanti anni ho visto ripetersi. Ma io c'ero. Questa cosa l'ho vissuta in prima persona".

Nel suo intervento al Senato, la senatrice ha raccontato la sua esperienza e ha annunciato che si opporrà con tutta la forza a leggi speciali contro rom e sinti: "Da persona che ha vissuto in una minoranza colpita", spiega, "non posso veder colpite le altre minoranze solo perché esistono. Ad Auschwitz il nostro campo confinava con quello degli zingari, che sembravano continuare a vivere la loro vita, senza divise, in famiglia. Poi una mattina non c'era più nessuno. E una prigioniera disse: 'li hanno bruciati tutti'. Io queste cose le ho viste. Questa è la differenza fra me e gli altri", continua, "La storia, per quanto sappiamo che si ripeta, in realtà non si ripete mai esattamente. Ogni situazione è diversa. I grandi silenzi, il grande disinteresse, la grande indifferenza, quello si ripete. Sono le persone e i fatti ad essere diversi. Ma rivedo l'osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa".

Alla senatrice a vita ha risposto in serata il ministro dell'Interno Salvini, chiarendo che non ci saranno leggi contro rom e sinti: "Capisco il punto di vista di un leghista. Un leghista che va al potere si fa garante di un'ordine che finora non c'è stato. Salvini, dal suo punto di vista, fa il suo mestiere. Però parlare di leggi speciali mi ricordano qualcosa del passato... è una ferita che non si è mai rimarginata". Segre spiega poi la decisione di astenersi al voto di fiducia: "Ci ho pensato parecchio, anche alle vie che avrei avuto. Mi è sembrata la cosa più giusta, per come sono fatta". Poi ammette di aver apprezzato alcuni passaggi del discorso del premier Conte: "Mi è sembrato che da parte sua ci sia stato un forte tentativo di cogliere gli umori del paese. Mi è sembrato un uomo intelligente, che ha studiato", dice, "Non sappiamo se quel discorso l'ha scritto lui, ma ha fatto di tutto per entrare nel vivo delle questioni. L'ho stimato soprattutto nelle repliche, anche se qualche volta è stato colto in castagna". Segre, infine, presenta il disegno di legge che vuole presentare: "È già pronto. Sono sempre per usare l'italiano, ma stavolta uso l'inglese: è contro l'hate speech, il discorso dell'odio. Ci tengo tanto a questo andare contro ai discorsi dell'odio, a lasciare che non ci siano delle categorie odiate, verso le quali si dice tutto il male possibile", continua, "L'odio comincia molto presto, con il bullismo nei ragazzi, nelle riunioni condominiali, in un sorpasso in macchina. C'è un odio latente in ognuno di noi. Ho predicato per trent'anni contro l'odio per tenere alto l'amore per la vita".