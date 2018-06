Fedriga (Lega): vanno intensificati i blocchi navali

Roma, 6 giu. - "Quando noi dicevano che è necessario iniziare a proporre i blocchi navali ci hanno sempre accusato che non si possono fare, che è un'idiozia e che facciamo populismo. Ricordo a bassa voce che l'accordo fatto con la Libia da Minniti, sono dei blocchi navali fatti dalla guardia costiera libica". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, in diretta ad Agorà (Rai Tre), il programma condotto da Serena Bortone.

"Quando si guardano nella concretezza i fatti - ha proseguito Fedriga - le soluzioni che abbiamo proposto e continuiamo a proporre sono quelle efficaci, e l'unica via da intraprendere, secondo noi, è quello che ha fatto in parte, in modo assolutamente insufficiente, Minniti"