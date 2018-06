Avvenire: Conte severo su crimine, poco su chi ha ucciso Soumaila

Roma, 6 giu. - Sono mancati gli "ideali" e la "persona" nel discorso per la fiducia pronunciato dal neopremier Giuseppe Conte ieri al Senato, secondo Avvenire, che, in un editoriale di prima pagina a firma di Francesco Riccardi intitolato "La visione povera" sottolinea che ciò "accade per esempio - e significativamente - sul tema immigrazione, dove non si parla di persone che migrano o di persone che salvano e accolgono o aiutano gratuitamente i migranti, non c`è alcun ringraziamento per ciò che fanno accanto a noi con noi e per noi qui in Italia, perché c`è posto solo per la falsa narrazione elettorale del 'business', del marcio di qualche cooperativa ovviamente da perseguire, delle 'infiltrazioni della malavita' altrettanto ovviamente da stroncare. E così pure alla persona Soumaila, uccisa da una fucilata, Conte dedica nulla più che 'un commosso pensiero'. Un po` poco per un efferato delitto, un`esecuzione con ogni probabilità commessa da un cittadino italiano, forse per punire l`attività di sindacalista svolta dal maliano nel ghetto di San Ferdinando, dove mille neri vengono sfruttati ogni giorno. Dopo tanta giusta severità verso chi delinque, ci si sarebbe aspettati da Conte e da Salvini la richiesta di punizioni esemplari per lo sparatore e, come minimo, l`annuncio di un paio di blitz per arrestare e chiudere finalmente in galera gli italiani proprietari dei terreni dove viene sfruttato il sudore di braccianti migranti e italiani; dove, come accade nel Ragusano, le donne straniere sono ridotte a schiave sessuali".

"La 'gente chiede il cambiamento', il governo 'ascolterà i cittadini' ripete il presidente del Consiglio", sottolinea il quotidiano della Cei. "E noi siamo in attesa di dire 'bene' o 'male' delle risposte pragmatiche che verranno per le diverse priorità. Sarebbe significativo, però, se il nuovo governo cominciasse a non essere sordo al grido che si alza dal sangue versato nelle campagne di Gioia Tauro, a quello sommerso dalle acque del Mediterraneo, alle mille ferite delle persone che non sono 'gente' eppure hanno bisogno di cambiamento".