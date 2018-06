Salvini: flat tax iniqua? Chi fattura di più spende di più

Roma, 6 giu. - La flat tax è iniqua? "L'importante è che ci guadaginno tutti", risponde Matteo Salvini, che, intervistato da Giorgio Zanchini su Radio anch'io (Rai1), spiega: "Se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di piùà, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, crea lavoro in più: non siamo in grado di moltiplicare pani e piesci, questo nel contratto di governo non c'è, ma l'assoluta intenzione è che tutti - grazie alla riforma della Fornero, alla pace con Equitalia - riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere. Per Salvini, "grazie ai nostri eroici imprenditori italiani che tengono alto il Made in Italy nel mondo, nonostante la Ee ci impedisce l'etichettaura", l'esportazione italiana regge, "ma il problema è che devono tornare a romprare gli italiani".