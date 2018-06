Salvini:spero incontrare il ministro tunisino nel fine settimana

Roma, 6 giu. - Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra Tunisi e Roma, il neoministro dell'Interno Matteo Salvini conta di incontrare il suo omologo tunisino forse già nel fine settimana. "Stiamo al lavoro per capire meglio gli accordi con la Libia e la Tunisia", ha detto lo stesso Salvini intervistato a Radio anchio, "evidentemente non mi rivolgo all'intero popolo tunisino ma è innegabile che la presenza maggiore anche di criminali con gli ultimi sbarchi è quella tunisina: già nel fine settimana incontrerò spero il ministro dell'Interno tunisino, un paese dove non c'è guerra, epidemia, carestia e bisognerà cercare di lavorare meglio"