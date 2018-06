Al via dibattito Camera, oggi fiducia definitiva al Governo Conte

Roma, 6 giu. - Dipo l'ok del Senato tocca oggi alla Camera il secondo e definitivo voto di fiducia del Parlamento al Governo Conte che da questa sera all'ora di cena sarà nella piena legittimità di esercizio di tutte le sue funzioni. La discussione generale - 45 deputati iscritti a parlare nei gruppi con interventi aperti da Vitiello Catello eletto nei Cinque Stelle ma iscritto al Maie perchè in campagna elettorale espulso dal Movimenti per sua iscrizione alla massoneria e con dulcis in fundo Vittorio Sgarbi, 456esimo iscritto invece a titolo personale - si concluderà all'ora di pranzo.

Nel primo pomeriggio, poco dopo le 15,30, prenderà la parola per il premier Giuseppe Conte per la sua replica. Un paio d'ore dopo, concluse le dichiarazioni di voto dei gruppi, avrà inizio il voto di fiducia con chiama nominale. Fra le 19 e le 20 massimo, dunque, anche i numeri della maggiorana giallo-verde alla Camera saranno definitivamente quantificati.

Fra gli iscritti a parlare in discussione generale, il solo segretario di partito che figura in elenco è il segretario del Pd Maurizio Martina a cui saranno riservati sei minuti di intervento.