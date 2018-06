Migranti, Salvini: finalmente nella Ue è emerso il dibattito

Roma, 6 giu. - Matteo Salvini non vuole prendersi "meriti altrui", ossia dei Governi precedenti, ma è convinto che la riforma del sistema di Dublino per la ripartizione delle quote di rifugiati nell'Unione europea fosse "pessima" e se prima si diceva "che l'Europa ci avrebbe aiutato, che la Merkel diceva 'non dovete essere lasciati soli, bisogna redistribuire gli immigrati', alla fine ieri a Strasburgo è arrivato un progetto che dice l'esatto contrario, che chi arriva in Italia ci si ferma 8 anni. E la novità è che al no dell'Italia e dell'Ungheria, dei paesi dell'Est e dei paesi mediterranei, si è aggiunto il no della Germania, dei Paesi bassi e dei paesi baltici e addirittura del Belgio: diciamo che si è aperto un dibattito che fino a settimana scorsa era sotterraneo: certo dal dibattito alla soluzione ce ne passa".