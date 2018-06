Segre annuncia ddl contro odio fra diversi e per diritti civili

Roma, 6 giu. - "Ho pronta una proposta di legge contro questo parlar d`odio gli uni contro gli altri e per i diritti umani". Lo ha annunciato la senatrice a vita Liliana Segre, all'indomani dell'intervento al Senato sulla presentazione del governo Conte che le è valsa standing ovation bipartisan.

"Hanno iniziato oggi. È chiaro - ha ribadito Segre a Repubblica sul nuovo Governo nonostante le parole di Salvini sulla impossibilità di nuove leggi speciali- che non mi sento rassicurata. Ma voglio anche dire: aspettiamo un attimo, vediamo cosa fanno. Mi sono astenuta perché non ho mai fatto politica, ma sono qui e guardo. La Lega sappiamo com`è. Sul M5s non so: dicono tante cose... non avendo dato la fiducia non posso dire di essere fiduciosa. Ma stiamo a vedere, prima di giudicare".

Quanto al plauso ricevuto dal neopremier Conte e al suo impegno a custodire e alimentare la memoria, "mi ha fatto molto piacere. È il riconoscimento - ha commentato Conte- di un discorso recepito".