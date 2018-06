Roma, 6 giu. - Sulla legge Fornero "l'impegno è sacro, la smonteremo pezzetto per pezzetto": così Matteo Salvini a Radio anch'io.

Il fatto che il neopremier Giuseppe Conte non abbia citato la legge nel discorso per la fiducia ieri al Senato, per Salvini, è dovuto al fatto che "c'è un contratto di governo di 40 pagine" e se Conte lo avesse letto tutto "sarebbe ancora in Senato adesso".

Quanto ai tempi della riforma della Fornero, "siamo al governo da 5 giorni...", ha commentato Salvini.