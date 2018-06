Governo, Napoli (Fi): ma Conte è presidente villaggio turistico?

Roma, 5 giu. - "Le prospettive dell`Europa e le gravi difficoltà del presente, la guerra commerciale innescata dalle politiche dei dazi di Donald Trump o gli interventi necessari per mettere un freno al debito pubblico: non una parola è stata spesa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui temi caldi del momento che dovrebbero essere motivo di allarme per una potenza industriale come l`Italia. L`intervento di Conte ha poco a che vedere con le responsabilità e i doveri di un presidente del Consiglio e poteva andar bene fatto dal responsabile di un villaggio turistico per intrattenere i vacanzieri sulla spiaggia". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.

"Nessuna delle questioni che vedono il nostro Paese in sofferenza - aggiunge - è stata affrontata in modo organico dal presidente del Consiglio. Sull`Alleanza atlantica e sull`Europa sono state dette parole di elementare ovvietà ma anche molto, troppo generiche al punto da autorizzare ogni interpretazione. Complessivamente è stato un intervento che ha colpito per la modestia del tono e la povertà dei contenuti, al netto di una retorica fuori tempo e fuori luogo su temi come il reddito di cittadinanza arricchito per l`occasione con le pensioni di cittadinanza. Per essere un governo del cambiamento, ha lasciato ampi spazi per immaginare un cambio di governo in tempi ragionevoli o comunque prima che l`Italia si ritrovi sugli scogli", conclude.