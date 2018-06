Riforma asilo, Tajani a Conte: appoggi posizione Europarlamento

Bruxelles, 5 giu. - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha scritto oggi al neo premier italiano Giuseppe Conte per chiedergli di sostenere la posizione dell'Assemblea di Strasburgo nella difficile discussione in corso con gli Stati membri per la riforma del regolamento di Dublino sul sistema d'asilo dell'Ue.

"La riunione del Consiglio europeo alla fine di giugno sarà probabilmente l'ultima possibilità durante questo mandato (la legislatura che termina fra un anno, ndr) di conseguire un ampio accordo che consenta al Consiglio di avviare i negoziati con il Parlamento Europeo" sulla riforma del sistema di Dublino, ricorda Tajani nella lettera a Conte.

"Contiamo sul Suo supporto per gettare un ponte tra le nostre istituzioni e favorire uno spirito di cooperazione europea che consenta una riforma pragmatica del sistema europeo comune di asilo", scrive ancora il presidente dell'Europarlamento rivolto al primo ministro italiano.

"Sebbene le nostre opinioni possono differire su taluni aspetti della proposta, Le posso assicurare - conclude Tajani - che il Parlamento europeo attende con interesse di impegnarsi in modo costruttivo, pragmatico e creativo con gli Stati membri al fine di trovare soluzioni che possano gettare la base di un sistema europeo comune di asilo funzionale".