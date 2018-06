Riforma sistema asilo Dublino, nulla di fatto al Consiglio Ue -3

Bruxelles, 5 giu. - Proprio durante il suo primo discorso, in occasione del voto di fiducia al suo governo oggi a Roma, il nuovo primo ministro Giuseppe Conte ha perorato una riforma di Dublino che comprenda due elementi mancanti: l'obbligatorietà e l'automaticità di un nuovo sistema di quote per la redistribuzione fra tutti i paesi membri dei richiedenti asilo approdati in Italia, o negli altri Stati membri di primo approdo, che oggi sono lasciati soli a farsi carico del problema.

Il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini, assente giustificato da Lussemburgo a causa del voto di fiducia a Roma, ha sottolineato da parte sua che la riforma proposta dalla presidenza bulgara condannerebbe l'Italia e gli altri paesi mediterranei a sostenere il fardello di una crisi migratoria senza precedenti per l'Ue.

A Lussemburgo, comunque, le dichiarazioni più dure sono state quelle del ministro dell'Interno belga, il "falco" anti immigrati della destra fiamminga Theo Francken, secondo cui il progetto di riforma del sistema di Dublino "è morto", e "non ci sono basi per poter continuare il dibattito".