Riforma sistema asilo Dublino, nulla di fatto al Consiglio Ue

Bruxelles, 5 giu. - Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, la complicatissima proposta della presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue per la riforma del regolamento di Dublino sull'asilo non ha fatto molta strada, durante il Consiglio Affari interni dei Ventotto, oggi a Lussemburgo, come tentativo di compromesso fra i paesi mediterranei, con l'Italia in prima fila, e gli Stati membri dell'Europa centro orientale (Austria e gruppo di Visegrad).

I paesi mediterranei considerano il progetto di riforma della presidenza bulgara - peggiorativa rispetto alla proposta originaria della Commissione europea e molto meno ambiziosa, coerente e comprensibile della proposta votata a larga maggioranza dal Parlamento europeo - penalizzante per i paesi in prima linea sulle rotte dei flussi migratori, e il nuovo governo italiano ha rafforzato ancora di più la già convinta opposizione del governo precedente. D'altra parte, per Austria, Slovacchia, Repubblica ceca, Polonia e Ungheria il testo bulgaro è inaccettabile perché, seppure come ultima risorsa, prevede ricollocamenti di rifugiati obbligatori in situazioni di crisi gravissima.

(Segue)