Crimi: Renzi fa il bullo ma il Copasir non è ancora formato

Roma, 5 giu. - "Al parlamentare neofita Renzi vorrei ricordare che lui non può convocare nessuno. Al massimo il suo gruppo potrà proporre al Copasir, quando sarà formato, di deliberare l'audizione che richiede... il solito bullo presuntuoso che pensa che ogni suo desiderio sia un ordine, ma qui non funziona come nel suo partito, qui vige la democrazia: cerchi di ricordarselo". Lo afferma Vito Crimi, vicepresidente vicario dei senatori del Movimento 5 Stelle, replicando a Matteo Renzi che aveva parlato di un'audizione del ministro della Difesa davanti al Comitato parlamentare sui servizi.