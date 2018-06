Casellati: Carniti icona del nostro sindacalismo, un esempio

Roma, 5 giu. - "Con la morte di Pierre Carniti scompare un'icona del nostro sindacalismo. Un uomo di saldi principi che svolse il suo difficile compito in una stagione di aspri conflitti sociali e seppe far prevalere sempre le ragioni del buon senso. Sia quando ricercò la strada dell'unità, sia quando il suo dissenso costruttivo fu artefice del cambiamento". Lo sottolinea il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo il cordoglio per il sindacalista scomparso oggi.

"Eurodeputato per due legislature, senatore, Carniti - prosegue - rappresenta un esempio per quanti ancora oggi si propongono di comprendere i mutamenti della società, anticipare il futuro e indirizzarne il percorso. Ai suoi familiari e ai suoi tanti amici, spesso compagni di battaglie sindacali e politiche, esprimo il mio sincero cordoglio e quello dell'intero Senato della Repubblica".