Crimi (M5s): eravamo prigionieri nel buio, ora siamo nella luce

Roma, 5 giu. - "Cercavamo una porta per uscire, eravamo prigionieri nel buio, poi abbiamo sentito un flusso di parole dalla rete, dalle piazze, erano parole di pace ma erano anche parole guerriere. Ora siamo usciti nella luce, e non ci siamo ancora del tutto abituati". Vito Crimi assicura così il voto di fiducia dei senatori M5s al governo Conte: "Non è la fiducia ad un governo, ma ad un progetto di Paese".

Le critiche del Pd vengono liquidate così: "Siete il passato, noi parliamo adesso del futuro". E poi si torna al lirismo: "Non nascondo l'emozione, non solo individuale. Il mio pensiero va a Gianroberto Casaleggio e a Beppe Grillo, che ci hanno insegnato che ciò che puoi sognare lo puoi fare: il sogno di una paese più civile, giusto, normale, di cui essere orgogliosi". Un sogno "partito 10 anni fa dal V-Day, contro dei politici che hanno spolpato questo Paese e tolto il futuro alle nuove generazioni. Siamo cittadini che si fanno Stato e salgono alla guida del Paese, e lo rivendico".

Adesso, prosegue Crimi, "si aprono davanti a noi le sfide del governo. Il vero cambiamento, questa volta è diverso dal passato. Siamo stati ingannati da parole come rinnovamento e rottamazione, parole vuote; oggi sulla pelle c'è la brezza del vero cambiamento", basato su "un contratto verificabile e noto a tutti, niente stanze segrete, patti del Nazareno per spartirsi il Paese con lobby e banche". L'obiettivo è "ricostruire dalle fondamenta questo Paese".