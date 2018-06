Bernini (Fi): no a governo arlecchino, da Conte solo slogan

Roma, 5 giu. - "Non avrà la nostra fiducia, la nostra opposizione sarà corretta e leale, da sempre la nostra cifra è stato il rispetto e la responsabilità: contrasteremo i provvedimenti dannosi, lavoreremo per migliorare quelli vantaggiosi". Lo ha detto il presidente dei senatori di Fi, Anna Maria Bernini, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte. "Ascoltare personalmente l'opposizione in Parlamento - ha aggiunto - non è una sua benevola concesssione, è previsto dalla Costituzione e dal regolamento".

"Lei - ha proseguito - non è stato scelto come avvocato né come rappresentante del popolo, questo ruolo lo deve ancora guadagnare. Questo governo è la maschera di tante contraddizioni, frutto di un compromesso, di trattative estenuanti e surreali. È un governo arlecchino. Non possiamo proprio concederle la nostra fiducia, non se ne abbia a male. Nel suo discorso c'è la retorica luogocomunista, ovvero un dosaggio oltre soglia di luoghi comuni: ha indicato cosa ma né quando, né come, né con quali soldi. Abbiamo ascoltato solo impegni verbali e slogan. Bellissime le parole sulle donne discriminate ma dove sono le donne del suo governo? Dove è la delega alle pari opportunità? Che ne facciamo dell'Ilva? La riconvertiamo in campi fioriti con 10mila persone a spasso o trattiamo con Mittal?".

"Per ora - ha osservato Bernini - abbiamo sentito solo parole ma le buone intenzioni da sole non servono. Riconosciamo alcuni punti del programma di centrodestra ma deformate dalla richiesta di correzione di M5s. C'è una strana flat tax che non è più flat. Non si riferisce più alle famiglie, è molto sacrificata sull'altare del compromesso. Il reddito di cittadinanza è una demagogica misura acchiappavoti che spaccherà in due il paese. State tagliando le pensioni degli italiani per fare il reddito di cittadinanza".

Infine, ha concluso Bernini, "il gustizialismo non è certezza della pena, sono i processi infiniti, le intercettazioni senza limiti, la vita e la reputazione delle persone, la funzione punitiva e non rieducativa della pena, l'agente sotto copertura è un'aberrazione per un avvocato del popolo".