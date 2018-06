Salvini: pacchia finita? Per clandestini è strafinita

Roma, 5 giu. - "I clandestini devono tener presente che per loro la pacchia è strafinita. Hanno mangiato alle spalle del prossimo troppo abbondantemente", "quella dei presunti profughi che in questo momento stanno guardando la televisione in albergo pagati dagli italiani è una pacchia che non ci possiamo più permettere". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

A chi gli chiede invece degli immigrati sfruttati nei campi per pochi euro, risponde: "Subiscono la stessa triste sorte di tantissimi italiani e voglio interrompere sia l'uno che l'altro mercato".

Andrà a Rosarno dove un immigrato regolare è stato ucciso? "Andrò ovunque ci sia un'ingiustizia, compatibilmente con i miei tempi".