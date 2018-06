Roma, 5 giu. - "Ho trovato gente per bene, pulita e sono contento di non aver fatto saltare il tavolo. La Lega probabilmente avrebbe avuto convenienza a dire no a tutti e tornare a votare, ma mi scelgono per cambiare le cose, non per eleggere più senatori. Quindi, sono strafelice della scelta che la Lega ha fatto". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Senato.