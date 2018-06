Roma, 5 giu. - Quella di Liliana Segre di leggi speciali per i rom è una "paura infondata", "mi basterebbe che rispettassero le leggi normali e faremo di tutto perché rispettino le leggi normali, ad esempio per quanto riguarda il divieto di sfruttare i minori. A questo dedicherò particolare attenzione, credo che su questo la senatrice Segre sarà d'accordo con me". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in Senato.