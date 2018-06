Candiani: manterremo gli impegni, da Lega sostegno leale governo

Roma, 5 giu. - "Faccia rispettare gli italiani e non esiti ad opporsi e chi ne vuole subordinare gli interessi. Ha già dimostrato di saperlo fare, continui su questa strada. Segua questa percorso di cambiamento, la Lega la sosterrà lealmente". Così il senatore Stefano Candiani ha assicurato in Aula il sostegno della Lega al governo Conte che - ha rivendicato - "nasce per un supplemento di responsabilità della Lega" che ha portato nel 'contratto di governo' molti dei temi del programma di centrodestra e per questo "siamo certi troverà ampio consenso in Parlamento".

Candiani si è detto certo che il governo sarà in grado di dare risposte su "sicurezza, Fornero, agricoltura ricontrattando la Pac e difendendo il made in Italy". E poi "impegno per le imprese, con un fisco che non sia una ganascia al collo. Dalla flat tax arriverà slancio a imprese e famiglie. Siamo certi - ha aggiunto Candiani - che fermerà l'immigrazione irregolare". E poi "gli impegni presi con i terremotati e i creditori della P.A.". "Ne siamo certi - ha spiegato - perchè abbiamo apprezzato la sua coerenza al primo tentativo di formare il governo. Mantenere la parola data sarà un punto fermo del governo, e su questo saremo sempre al suo fianco".

Ancora: "Chiediamo un cambiamento anche nel modo di fare rispettare gli interessi degli italiani in Euroa. Non dovremo pietire deroghe, ma pretendere il rispetto che ci è dovuto. Non ci pieghiamo ai poteri forti. Intendiamo ripristinare il primato della politica sulla finanza e sulla speculazione".