Governo, Barbagallo: programma ambizioso, valuteremo sui fatti

Roma, 5 giu. - "È un programma di Governo ambizioso quello presentato al Senato dal neo premier Conte, ma noi lo valuteremo dai fatti". E' quanto afferma il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, aggiungendo che "ci sono cose condivisibili, altre meno. Abbiamo apprezzato i richiami al dialogo sociale e a un patto sociale: occorrerà vedere, però, come e in cosa si sostanzieranno queste affermazioni. Noi siamo, responsabilmente, pronti al confronto. Per rilanciare l`economia del Paese, occorre innanzitutto ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati perché su queste categorie grava un peso fiscale superiore alla media europea, mentre il livello dei salari e delle pensioni è inferiore alla media europea. Occorre, poi, fare investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, in particolare nel Mezzogiorno, così da ridurre il divario tra il Sud e il Nord a vantaggio di tutto il Paese. Bisogna, inoltre, creare le condizioni per dare lavoro stabile ai giovani e, generando lavoro e sviluppo, evitare che si determinino nuove povertà. Basta, dunque, con l`austerità e si punti sulla crescita. È necessario, ancora, proseguire nell`opera di modifica della Fornero nella quale abbiamo già aperto una breccia grazie alla nostra azione sindacale messa in atto nei due precedenti anni. Per quel che riguarda la rappresentatività, infine, una misurazione oggettiva già avviene sistematicamente in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Rsu: non abbiamo, dunque, alcuna remora a confrontarci anche su questo punto.