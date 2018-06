Toscana, Rossi: per Piombino spero in collaborazione con Di Maio

Firenze, 5 giu. - In merito alle acciaierie di Piombino, ex Lucchini, il presidente della Toscana, Enrico Rossi, annuncia che chiederà subito un incontro al nuovo ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, "per illustrare il poderoso lavoro fatto e avere ulteriore attenzione e impegno per il closing e per una copertura complessiva degli ammortizzatori sociali".

Secondo il presidente, il dibattito in aula consiliare "è stato ottimo. Un po' di polemiche politiche fanno parte del gioco, ma in generale si è riconosciuto che è stato fatto un buon lavoro". Quanto al ministro Di Maio, "ci sarà un incontro, e, come ringrazio Calenda, se con il nuovo Governo, riusciremo a collaborare nell'interesse dei cittadini della Toscana, sarà un bene".

"Se tornerà il lavoro a Piombino -ha concluso Rossi- lo rivendicheremo".