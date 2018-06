Migranti, Salvini: no controriforma vittoria Italia, ora proposta

Roma, 5 giu. - L'esito della riunione dei ministri dell'Interno europei è stata "una vittoria dell'Italia e del buon senso, sembravamo soli e invece fortunatamente questa controriforma, che avrebbe penalizzato pesantemente l'Italia e gli italiani portando tanti immigrati in più per tanti anni, è stata bloccata. L'Italia non è più sola, quindi vuol dire che alzare garbatamente la voce a qualcosa porta. Ora faremo noi una proposta per non inseguire gli altri, per rendere noto all'Europa che non posiamo essere lasciati soli". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai giornalisti in Senato.