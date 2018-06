Bellanova (Pd): in replica Conte nessuna risposta a nostre domande

Roma, 5 giu. - "Avevamo posto delle domande su temi che abbiamo ritenuto colpevolmente assenti nell'intervento programmatico del neo Presidente Conte. Non abbiamo ottenuto nessuna risposta: né sul Mezzogiorno né sull'Ilva né su come questo Governo intende alimentare il circolo virtuoso investimenti-crescita-lavoro sostenuto dalle politiche messe in campo in questi anni. Forse per avere risposte bisognerà attendere la prima seduta del Comitato di Conciliazione". Lo dice la senatrice del Pd Teresa Bellanova.