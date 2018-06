Roma, 5 giu. - "Ho sempre detto che l'unica cosa da non fare è svendere" Alitalia "a pezzettini visto che abbiamo reintrodotto una delega al turismo che sarà simbolicamente e sostanzialmente legata al ministero del made in Italy, non puoi non avere una compagnia di bandiera forte, se serve anche con l'intervento dello Stato". Lo ha detto il vice premier, Matteo Salvini, ai giornalisti in Senato.