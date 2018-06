Meloni: da Conte nessuna chiarezza su priorità governo

Roma, 5 giu. - "Dal discorso di insediamento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nessuna chiarezza sulle priorità del Governo". È quanto ha dichiarato il presidente di fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a margine del giro in VIII municipio a Roma, che andrà al voto domenica 10 giugno.

"Per Fratelli d'Italia - ha spiegato - mancano alcune questioni fondamentali: l'attenzione alla famiglia e alla natalità, il blocco navale per fermare l'immigrazione clandestina, l'immediata applicazione del taglio delle tasse. Non voteremo la fiducia a questo governo, ma valuteremo nel merito i provvedimenti che arriveranno e se saranno buoni per gli italiani FdI li sosterrà".