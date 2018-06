Migrane ucciso nel vibonese, indagato un agricoltore del posto

Roma, 5 giu. - C'è un indagato per l'uccisione del migrante del Mali ed esponente dell'Usb, Soumaila Sacko, ucciso a fucilate sabato sera a San Calogero, nel vibonese: è un agricoltore 40enne del posto.

Soumaila, bracciante agricolo che viveva nella nuova tendopoli di San Ferdinando, è stato ucciso mentre con due connazionali stava prendendo delle lamiere per costruire le baracche in una fabbrica sequestrata e dismessa lungo la statale 18, in contrada Calimera, a San Calogero.

L'uomo indagato per l'omicidio, incensurato, a cui è stato notificato l'avviso di apertura indagini in vista degli accertamenti tecnici irripetibili degli investigatori, è legato da vincoli di parentela ad uno dei soci minori della vecchia fabbrica. Si conferma per gli investigatori l'esclusione del movente razziale e della vendetta legata alle cosche. Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Tropea, anche pr chiarire il movente. Tra gli accertamenti tecnici, in particolare, è in corso la prova dello stub, per la rilevazione dei residui da sparo.