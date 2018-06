FdI: contratto confuso, no a fiducia ma non tifiamo naufragio

Roma, 5 giu. - "A me questo contratto pare una sommatoria confusa di cose che fanno fatica a stare insieme, un taglia e cuci pieno di incongruenze. Non voteremo la fiducia e non faremo parte della maggioranza ma non saremo sugli spalti a fare il tifo per il fallimento delle speranze di cambiamento che qusto governo, a torto o a ragione, rappresenta per molti cittadini. Lasciamo questo compito livoroso alla sinistra che si ostina a non capire. Noi faremo i guardiani degli interessi della nazione e degli italiani". Lo ha detto il senatore Luca Ciriani (Fdi) nell'aula di Palazzo Madama.

"Come si può mettere insieme il modello che sottende alreddito di cittadinanza con quello della flat tax? Come si può tenere insieme chi ha teorizzato la decrescita felice, l'intervento massiccio dello Stato, con chi pensa che servono più investimenti, più produzione, più crescita del Pil? E i temi etici, che avete tenuto fuori dalla porta del cotratto, torneranno a bussare e dovrete dare una dare risposta. Ancora più grave sulle infrastrutture: si è trincerato dietro un 'non abbiamo ancora fatto un elenco'. Beh, molto male, questo elenco andava declinato, perchè non parliamo di dettagli, ma del futuro di milioni di cittadini", hasottolineato Ciriani. Nel 'contratto di governo' "alcune cose ci piacciono, voteremo a favore quando arriveranno in Aula, altre non ci piacciono e altre non le abbiamo trovate: il presidenzialismo, il tema dell'immigrazione".

"L'atteggiamento di Fdi e della sua leader - ha sottolineato - sono stati improntati a senso di responsabilità e coerenza. Le due priorità erano: avere un governo politico, perchè non abbiamo nostalgia di governi tecnici, e far prevalere l'interesse nazionale rispetto agli interessi particolari. Ci rendiamo conto che il governo nasce in un perimetro segnato da limiti, contraddizioni e complessità. Noi ci auguriamo che lei non 'faccia' solo il premier, ma che 'sia' il premier di questo govrno. Altrimenti avremmo tre primi ministri, e nessuna macchina può funzionare se ci sono tre piloti: presto o tardi si finisce nel fosso".