Baldelli: quando dimissioni Fraccaro-Fontana da incarichi Camera?

Roma, 5 giu. - "Presidente Fico, ho ascoltato diverse comunicazioni che lei ha dato all'Assemblea e tra queste non c'era quella delle dimissioni di due componenti autorevoli dell'Ufficio di Presidenza, del Ministro Fontana e del Ministro Fraccaro che ricopre l'incarico di Questore. Ora, chiaramente, questa è un'incompatibilità che, al Senato, è addirittura prevista dal Regolamento e, quindi, c'è in automatico la decadenza; nel nostro Regolamento ciò non è previsto, ma si tratta di un'evidente incompatibilità funzionale". Lo ha detto Simone Baldelli, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio.

"Quindi, signor Presidente, preso atto che è evidente che la Presidenza non abbia dimenticato delle lettere così importanti e non abbia dimenticato di darne comunicazione all'Assemblea, mi permetto di formulare l'auspicio che, per domani, quando comincerà il dibattito sulla fiducia a questo Governo, arrivino - e la Presidenza abbia modo di comunicare all'Assemblea - le dimissioni di due componenti dell'Ufficio di Presidenza che, in questo momento, siedono ai banchi del Governo, almeno il Ministro Fraccaro, nella qualità, non di Questore della Camera, ma di Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta".

All`intervento del parlamentare azzurro ha replicato il presidente della Camera, Roberto Fico: "Giusto per informarla che già ieri è stata sollevata la questione nella Conferenza dei capigruppo e già c'è stata una risposta da parte del Ministro". "Lo so, c`ero", ha risposto Baldelli, "ma non sono arrivate - ha concluso - le dimissioni".