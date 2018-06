Rifkin: governo M5s-Lega è opportunità trasformazione... -3

Bruxelles, 5 giu. - "Non credo che nessuno in Italia dirà che vuole uscire dall'Europa, che nessuno dei due partiti (al potere, ndr) dirà una cosa del genere", ha detto ancora Rifkin, ricordando però che "c'è una legittima critica al fatto che il mondo, per come è governato ora, si sta muovendo troppo verso le élite. E penso - ha riconosciuto - che sia una constatazione giustificata, in tutto il mondo. In Italia, ma anche altrove nel mondo, le persone dicano che vogliono avere più controllo sulla loro economia e sulle loro vite. E questa è una cosa positiva".

Secondo l'economista americano, questo è "un momento pieno di potenzialità per l'Italia. Due partiti politici si sono accordati e hanno una maggioranza. Ora - ha suggerito -, entrambi dovrebbero fare un respiro profondo, fare un passo indietro, non farsi coinvolgere nelle turbolenze del giorno per giorno, di chi ha detto che cosa, per iniziare invece a sviluppare un piano di transizione ben meditato, che consenta ad ogni comunità locale e ogni regione di iniziare a trasformarsi in un'infrastruttura della Terza rivoluzione industriale".

"Se i governi non hanno una visione - ha osservato Rifkin -, perdono terreno entro pochi mesi; e se pure hanno una visione, ma in pochi mesi si lasciano coinvolgere nelle faccende del giorno per giorno, poi sono quelle che fanno titolo. Spero che questi due partiti politici, che vengono da lontano, abbiano una sufficiente 'gravitas' da iniziare a sviluppare una visione sociale ed economica. Spero che riescano a utilizzare il tempo prezioso che hanno per riflettere su come possono lavorare insieme, con tutte le comunità locali italiane, per trasformare - ha concluso - l'economia italiana".