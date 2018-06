Nobili, Polverini smentita da Mulè, si scusi con Anzaldi

Roma, 5 giu. - "Stavolta l'on. Polverini dovrà come minimo scusarsi". Lo dichiara Luciano Nobili, deputato del Partito democratico, a proposito della parole di Renata Polverini su Michele Anzaldi.

"A parte il fatto - spiega - che le denunce dell'on. Anzaldi sono sempre piuttosto circostanziate, stavolta la notizia è confermata da un collega di partito della stessa Polverini: è infatti l'on. Mulè a raccontare alle agenzie l'incontro tra Salvini e Berlusconi".

"E' vero che non è una bella cosa che ad Arcore si tratti su quello che accadrà a Roma, tra nomine e provvedimenti. La preoccupazione della Polverini è comprensibile, ma che l'incontro si sia svolto, lo dice il portavoce Forza Italia, non Anzaldi. Dunque, non solo l'incontro c'è stato ma Berlusconi è, di fatto, entrato nella maggioranza di governo", conclude.