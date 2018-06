Rifkin: governo M5s-Lega è opportunità trasformazione... -2

Bruxelles, 5 giu. - Parlando ancora dell'opportunità che ha il nuovo governo, Rifkin ha osservato: "Bisogna creare una piattaforma per un piano di transizione economica", per avviare l'Italia sulla strada della Terza Rivoluzione industriale, in modo che sia "un faro per la prossima fase, per quello che vogliamo ovunque, in Europa e nel mondo: più potere al popolo, più energia distribuita, in modo che le persone possano avere un maggior diritto di parola sul loro destino economico".

Questo "non preclude la globalizzazione, ma diventa 'glocalizzazione'". Nel mondo interconnesso di Internet, "ogni comunità locale - ha spiegato -, grazie alle tecnologie, può dialogare con altre regioni in tutto il mondo e cercare nuove opportunità economiche: non è teoria, ma pratica, sta già succedendo". Secondo Rifkin, "quello di cui abbiamo bisogno ora è una visione di governo che sia commisurata alla piattaforma trasparente e digitale 'laterale' (cioè orizzontale, ndr) che stiamo creando: e quella visione è il principio di sussidiarietà. Che non preclude l'esistenza degli Stati nazione, né dell'Ue, ma significa che tutto il potere decisionale deve partire dai luoghi in cui le persone vivono e lavorano".

Ma "nella realtà il principio di sussidiarietà non è ancora stato applicato" in Europa, ha lamentato il saggista americano. "Il principio di sussidiarietà è nei Trattati Ue, ma sospetto che molte persone in Europa non sappiano neppure che esiste". , E invece, "tutto quello che dobbiamo fare è prenderlo sul serio", lanciando "un piano per la Terza rivoluzione industriale in Italia e in Europa" che parta dalle comunità locali. Se si procederà su questa strada, "vedremo un Rinascimento dello spirito", ha osservato Rifkin, ricordando l'esempio di quanto sta accadendo ormai da cinque anni nella regione di Calais, nel Nord della Francia, dove la comunità locale tutta intera sta realizzando un "master plan" con questo obiettivo. (Segue)