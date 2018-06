Bonino (+Europa): "cambiamento" del governo è il contrario del mio

Roma, 5 giu. - "Sono entrata la prima volta nelle istituzioni nel 1976. Da allora molto ho studiato e molto ho imparato. Eravamo entrati cercando di cambiare il Parlamento, renderlo più autorevole, dare ai parlamentari più libertà e più responsabilità. E qualcosa abbiamo cambiata. Temo che voi abbiate questa intenzione di cambiare, ma nel senso opposto: limitare la libertà e l'autonomia dei parlamentari a norma del 67 Costituzione". Lo ha detto Emma Bonino, intervenendo in Senato, annunciando il voto contrario di +Europa sulla fiducia al governo Conte.

L'esponente di +Europa ha ricordato i suoi trascori Radicali: l'impegno per l'autonomia dei parlamentari, e il lavoro "per rendere più solida la costruzione europea: oggi mi sembra si lavori per accelerarne la disgregazione. Teniamocela cara l'Europa, non possiamo tornare indietro". E poi "c'è il capitolo giustizia, corposo e articolato. Ma temo che oggi si pensi ad assecondare una deriva giustizialista e anche demagogica. Il ministro Orlando ci aveva provato: legalità e umanità vanno di pari passo, fanno sicurezza".

Poi un appello ad abbassare i toni: "Non esistono nemici, esistono avversari. In una democrazia liberale il ruolo e la responsabilità dell'opposizione sono altrettanto utili e indispensabili. È quello che mi appresto a fare: saremo rigorosi e determinati. Ho di fronte a me degli avversari, non dei nemici. E mi piacerebbe che cominciassimo noi stessi a rispettare le istituzioni. Il clima da stadio non aiuta: le immagini che dobbiamodare agli italiani devono essere anche quelle di una buona educazione, che come diceva mia mamma è rivoluzionaria".