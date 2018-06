Roma, 5 giu. - Le Autonomie si asterranno sul voto di fiducia al governo Conte. Lo ha detto Julia Unterberger del gruppo del Senato. "Ci asteniamo come gesto di buona volontà per avviare il confronto nel merito", ha spiegato, sottolineando che però si tratta di un gruppo "eterogeneo" in cui infatti i senatori Bressa e Casini voteranno in modo contrario.