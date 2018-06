Nencini: Terza Repubblica nasce su tradimento del popolo

Roma, 5 giu. - "Temo che abbia perfettamente ragione il presidente del Consiglio quando dichiara che oggi nasce la terza Repubblica. Lei ha dichiarato 'Il popolo ha scelto', citazione perfetta di Robespierre all'Assemblea Nazionale. Ma si è dimenticato di aggiungere che nasce sul doppio tradimento del popolo: chi ha tradito il centrodestra oggi in frantumi e chi ha tradito l'impegno a governare da soli. La prova è nel contratto di governo". Così il socialista Riccardo Nencini, intervenendo in Senato per la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Conte.

Nencini ha criticato "l'assenza del Sud" nel 'contratto di governo' e negli interventi del presidente del Consiglio, ha osservato come l'appartenenza alla Nato "sia ridotta a un cartellino" mentre emerge "un marcato filo-putinismo". E dunque ha concluso: "Non le voterò la fiducia, anzi strappo dal pantheon di Di Maio Pertini e me lo riporto a casa".