Conte: vogliamo siano regolamentati i flussi migratori

Roma, 5 giu. - "Sull'immigrazione non facciamo l'errore di raccogliere battute enucleate da interviste. Abbiamo una posizione chiara: combattiamo gli scafisti, il business della criminalità, vogliamo che il tema sia affrontato nel rispetto della piena dignità di tanti che soffrono, che hanno tutti i presupposti per poter avere uno status che li tuteli più approfonditamente, vogliamo siano regolamentati questi flussi migratori e che il problema sia affrontato a livello europeo perché siamo stati lasciati soli". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando in aula al Senato al dibattito sulla fiducia.